Погребняк оценил победу «Зенита» над «Динамо»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» над столичным «Динамо» в ответном матче ¼ финала Кубка России. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 2:0.
«У «Зенита» были реваншистские настроения по отношению к «Динамо» после вылета от них из Кубка России в прошлом году. Класс «Зенита» сказался, и они провели вчера один из лучших матчей», - цитирует Погребняка «Чемпионат».
По сумме двух матчей «Зенит» одолел «Динамо» со счетом 2:1 и пробился в полуфинал турнира. В Российской премьер-лиге петербургский клуб с 40 очками занимает первое место в таблице.
Бан пользователя