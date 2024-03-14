Давила прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»

Форвард столичного ЦСКА Виктор Давила высказался об итогах противостояния с «Ростовом» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Мы знали, что нам предстоит важный матч с «Ростовом». Подошли к нему с максимальной ответственностью. Спасибо богу, что можем подарить эту победу нашим болельщикам», - приводит слова Давилы Metaratings.ru.

Напомним, что в ответном поединке «армейцы» отпраздновали победу со счетом 2:0 и пробились в полуфинал турнира.

Следующий матч ЦСКА сыграет против «Сочи» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. По итогам 20 туров москвичи занимают четвертое место в таблице.