Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча»

14 Марта 2024 • 09:39 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о победе над московским «Динамо» в ответном поединке ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

«Мы могли спокойно забить три мяча «Динамо» в первом тайме. Ещё у Сергеева был момент во втором тайме, когда один на один выходил. Но мы могли хоронить «Динамо» в начале матча», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что первая игра завершилась минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Таким образом, «Зенит» прошел москвичей по сумме двух поединков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Нуралы Алип ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.03.24 в 15:30
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Сочи Сочи
3.60 3.30 2.00
Видео
14.03.24 в 18:00
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.70 3.70 5.00
Видео
14.03.24 в 18:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.82 3.50 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
10:10 · Кубок России
Давила прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
09:55 · Кубок России
Булыкин: «Не удивлюсь, если «Оренбург» выбьет «Спартак» из Кубка»
09:39 · Кубок России
Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча»
13 Марта
23:10 · Россия. Премьер-лига
Новичка «Зенита» Нино не пугает плотный график матчей
22:55 · Кубок России
«Игра точно будет сумасшедшая»: Мор — о матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России
22:53 · Кубок России
Каштанов: «У «Урала» печальная турнирная ситуация, и мы пытаемся ее исправить» эксклюзив
22:48 · Кубок России
Личка: «Надо продолжать, у нас еще один шанс в Кубке есть»
22:41 · Кубок России
Семак: «Педро будет приносить пользу команде, несомненно»
22:34 · Кубок России
Семак: «Забей мы ещё один мяч, конечно, была бы концовка спокойнее гораздо» 2
22:30 · Кубок России
Кассьерра: «В первом тайме мы могли забить гораздо больше, чем два мяча»
22:25 · Кубок России
Вратарь «Урала» Мамин: «Люблю серии пенальти, они дают возможность проявить себя» эксклюзив
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потерпело первое поражение за полгода в официальном матче 2
21:50 · Кубок России
Игру «Зенита» и «Динамо» в Кубке России посетили свыше 45 тысяч человек
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» представил форму салатового цвета
21:19 · Россия. Премьер-лига
Ишков заявил, что «Урал» преодолел чёрную полосу
Все новости