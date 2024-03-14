Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о победе над московским «Динамо» в ответном поединке ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».
«Мы могли спокойно забить три мяча «Динамо» в первом тайме. Ещё у Сергеева был момент во втором тайме, когда один на один выходил. Но мы могли хоронить «Динамо» в начале матча», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что первая игра завершилась минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Таким образом, «Зенит» прошел москвичей по сумме двух поединков.
Бан пользователя