Каштанов: «У «Урала» печальная турнирная ситуация, и мы пытаемся ее исправить»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов после победы над «Родиной» в матче 1/4 финала Пути регионов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры.

- Игра с «Родиной» получилась непростой для вашей команды. Победителя выявила только серия пенальти. Почему так получилось?

- Потому что в Кубке нет легких соперников. Надо отдать должное «Родине», она играла в хороший футбол. Как и «Химки» вчера, которые обыграли «Краснодар». Поэтому не будем говорить, что у «Родины» класс ниже. Сейчас все научились играть в футбол. У нашего соперника хорошая инфраструктура, руководители, подобран неплохой состав. С этой командой нелегко было играть в футбол. Тем более на искусственном поле. Мне не нравятся не натуральные газоны.

- Серия пенальти «Родине» явно не удалась: один удар отбил вратарь, другой улетел в аут. Соперник нервничал, как вам показалось?

- Не знаю. Я там не находился. Смотрел только на своих ребят и переживал за них. Пытался внушить им уверенность.

- Как оцениваете турнирную ситуацию для «Урала» в РПЛ?

- Она печальная. Пытаемся это исправить. Нам тоже неприятна эта ситуация. Тем более в том году мы показали, что можем играть в более качественный футбол, когда у нас была шестнадцатиматчевая беспроигрышная серия. Эта победа над «Родиной» должна добавить нам уверенности.

- Почему серия прервалась?

- Сами не можем понять. Наше дело - работать, и мы это делаем. Стараемся реабилитироваться перед болельщиками.

- Следующий матч в РПЛ со «Спартаком».

- Ничего страшного. Если у нас в соперниках «красно-белые» – это не значит, что мы обязательно проиграем. Всегда интересно играть с таким оппонентом. И вообще со всеми командами топ-5.

- Видели какие-то матчи «Спартака»?

- Я вообще РПЛ почти не смотрю. Больше привлекает английская лига. Она интенсивная, красивая, интересная. Болею за «Манчестер Юнайтед» еще с детства, когда там играть Криштиану Роналду. Он мне очень нравился. Да и сейчас слежу за ним. В 38 лет он феноменально выглядит, работает над собой 24 на 7.

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- У «Урала» достаточно удобный график оставшихся матчей. Из десяти соперников всего два топ-клуба – «Спартак» и «Динамо». Как это оцениваете?

- Мы не смотрим на этот график, только на следующую игру. Впереди нас ждет «Спартак», и мы готовимся к этой встрече.

Елена Григорьевская