Вратарь «Урала» Алексей Мамин после победы над «Родиной» в матче 1/4 финала кубкового Пути регионов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями об игре.

- «Урал» вышел в следующий раунд Кубка России, но не без труда. Почему?

- Конечно, мы хотели выиграть в основное время. Игра была очень тяжелая. Мы первыми пропустили быстрый гол. Потом начали зажимать соперника, и в итоге удалось сравнять счет. Ну а дальше смогли победить в серии пенальти.

- Нервничали перед серией одиннадцатиметровых?

- Конечно. Серия пенальти – это всегда пятьдесят на пятьдесят. Сегодня нам повезло больше, поэтому и выиграли.

- Показалось, что футболисты «Родины» провели серию пенальти недостаточно уверенно. Может, испугались более сильного соперника?

- Не думаю. Просто нам повезло больше. У меня получилось отбить первый удар.

- Как вообще относитесь к серии пенальти? Некоторые голкиперы ее очень не любят, а кто-то считается пенальтистом.

- Я люблю пенальти. Потому что они дают возможность проявить себя.

- Почему рестарт сезона получился не таким удачным для «Урала»?

- Не знаю, с чем это связано. Будем стараться исправить ситуацию. Сегодняшняя победа была очень нужна, чтобы команда психологически поднялась и поверила в свои силы. Надеюсь, дальше у нас пойдут победы.

- В следующем туре чемпионата ваша команда будет играть со «Спартаком». Что об этом думаете?

- Да нам без разницы, с кем играть. Очень нужны очки, поэтому будет нацеливаться на пополнение копилки в матчах с каждым соперником.

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- У «Спартака» идет не очень удачная серия в чемпионате. Может сейчас как раз оптимальный момент для встречи с ним?

- Даже не знаю. Мы пока не думаем об этом сопернике. Не изучали его. Во время паузы на сборные будет время подготовиться.

- Следите за чемпионской гонкой?

- Смотрим, конечно. Но я не хочу загадывать что-то о ее развязке.

- График у вашей команды на весеннем этапе довольно хороший. Из топов только «Динамо» и «Спартак». Это облегчает борьбу?

- Мы даже не смотрим сейчас на предстоящих соперников. Для нас главное – обезопаситься от проблем, связанных с выживанием. Хотим быть выше, чем мы сейчас находимся.

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Елена Григорьевская