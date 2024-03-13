«Урал» переиграл «Родину» в серии пенальти

«Родина» с «Уралом» провели кубковый матч в Пути регионов. Уже на первых минутах Солтмурад Бакаев с левого фланга прострелил в штрафную, Амур Калмыков пропустил дальше, а Александр Юшин ударом в касание открыл счет. Лучший момент у гостей - удар головой Алексея Каштанова, и голкипер вынул мяч из-под перекладины.

После перерыва Илья Ишков прорвался к штрафной и пульнул рядом с каркасом. Еще одна попытка Ишкова была парирована, а Игорь Дмитриев в следующей атаке не попал в ближний угол. Эмерсон заработал пенальти, а Алексей Каштанов поразил левый угол ворот, голкипер едва не выручил - 1:1.

В серии пенальти лучше пробивали игроки «Урала» - 4:1.