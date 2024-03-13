«Урал» переиграл «Родину» в серии пенальти

«Родина» с «Уралом» провели кубковый матч в Пути регионов. Уже на первых минутах Солтмурад Бакаев с левого фланга прострелил в штрафную, Амур Калмыков пропустил дальше, а Александр Юшин ударом в касание открыл счет. Лучший момент у гостей - удар головой Алексея Каштанова, и голкипер вынул мяч из-под перекладины.
После перерыва Илья Ишков прорвался к штрафной и пульнул рядом с каркасом. Еще одна попытка Ишкова была парирована, а Игорь Дмитриев в следующей атаке не попал в ближний угол. Эмерсон заработал пенальти, а Алексей Каштанов поразил левый угол ворот, голкипер едва не выручил - 1:1.
В серии пенальти лучше пробивали игроки «Урала» - 4:1.
Протокол игры
|Родина Москва
1:1
(пен. 1:4)
|Урал
|(1:0) Юшин Александр7'
|75'Каштанов Алексей (1:1)
Шакеров Ринат•Марсиньо Силва•Мещанинов Артём•Тананеев Дмитрий•Кочиев Хетаг•Дмитриев Олег•Фищенко Руслан•Бакаев Солтмурад•Юшин Александр•Калмыков Амур•Турищев Максим
Мамин Алексей•Итало•Бевеев Мингиян•Бегич Сильвие•Малькевич Владислав•Эмерсон Иллой-Айет•Сунгатулин Фаниль•Ишков Илья•Мишкич Даниэль•Ионов Алексей•Каштанов Алексей
13 марта. Стадион "Спартаковец" (Москва).
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