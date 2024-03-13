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«Урал» переиграл «Родину» в серии пенальти

13 Марта 2024 • 20:10 Комментировать
Родина Москва
1:1
Урал

«Родина» с «Уралом» провели кубковый матч в Пути регионов. Уже на первых минутах Солтмурад Бакаев с левого фланга прострелил в штрафную, Амур Калмыков пропустил дальше, а Александр Юшин ударом в касание открыл счет. Лучший момент у гостей - удар головой Алексея Каштанова, и голкипер вынул мяч из-под перекладины.

После перерыва Илья Ишков прорвался к штрафной и пульнул рядом с каркасом. Еще одна попытка Ишкова была парирована, а Игорь Дмитриев в следующей атаке не попал в ближний угол. Эмерсон заработал пенальти, а Алексей Каштанов поразил левый угол ворот, голкипер едва не выручил -  1:1.

В серии пенальти лучше пробивали игроки «Урала» - 4:1.

Протокол игры  
Родина Москва

1:1

(пен. 1:4)

Урал
(1:0) Юшин Александр7'  
  75'Каштанов Алексей (1:1)
Шакеров РинатМарсиньо СилваМещанинов АртёмТананеев ДмитрийКочиев ХетагДмитриев ОлегФищенко РусланБакаев СолтмурадЮшин АлександрКалмыков АмурТурищев Максим
Запасные: Корякин АлександрКризан МитчаОриньоМаркитесов ДмитрийКуликов ДаниилСултонов МухаммадКлещенко АлександрСокол АртёмКузнецов ДаниилЧернышёв ДаниилТимошенко Иван
Мамин АлексейИталоБевеев МингиянБегич СильвиеМалькевич ВладиславЭмерсон Иллой-АйетСунгатулин ФанильИшков ИльяМишкич ДаниэльИонов АлексейКаштанов Алексей
Запасные: Сиссе ИбраимаЩербицкий ДенисКикиБикфалви ЭрикДмитриев ИгорьБочеров ВалерийКулаков ДенисМамин АртёмАюпов ТимурПомазун Илья
13 марта. Стадион "Спартаковец" (Москва).

 

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