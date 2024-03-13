«Ахмат» обыграл «Волгарь» и продолжил путь в Кубке России

В среду «Волгарь» и «Ахмат» проводили матч Кубка России в Пути регионов. Представители Премьер-лиги отпраздновали гостевую победу со счётом 2:1. За грозненцев забили Иван Олейников и Владимир Ильин. Тимур Жамалетдинов сократил разрыв в счёте, но на большее футболистов «Волгаря» не хватило.
«Ахмат» пробился в следующий этап нижней части турнирной сетки Кубка России, а «Волгарь» вылетел.
Отметим, что «Ахмат» на текущий момент располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|28'Олейников Иван (0:1)
|58'Ильин Владимир (0:2)
|(1:2) Жамалетдинов Тимур73'
Смирнов Олег•Зуев Илья•Шляков Евгений•Обивалин Сергей•Гилязетдинов Артур•Анисимов Андрей•Атабаев Эрбол•Полубояринов Данил•Ткачук Денис•Лесников Дмитрий•Кротов Вячеслав
Опарин Михаил•Челикович Ясмин•Гандри Надер•Ловат Лукас•Шатара Милош•Уциев Ризван•Камилов Владислав•Гбамбле Нене•Олейников Иван•Ильин Владимир•Ковачев Светослав
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