«Ахмат» обыграл «Волгарь» и продолжил путь в Кубке России

В среду «Волгарь» и «Ахмат» проводили матч Кубка России в Пути регионов. Представители Премьер-лиги отпраздновали гостевую победу со счётом 2:1. За грозненцев забили Иван Олейников и Владимир Ильин. Тимур Жамалетдинов сократил разрыв в счёте, но на большее футболистов «Волгаря» не хватило.

«Ахмат» пробился в следующий этап нижней части турнирной сетки Кубка России, а «Волгарь» вылетел.

Отметим, что «Ахмат» на текущий момент располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.