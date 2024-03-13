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«Ахмат» обыграл «Волгарь» и продолжил путь в Кубке России

13 Марта 2024 • 17:28 Комментировать
Волгарь
1:2
Ахмат

В среду «Волгарь» и «Ахмат» проводили матч Кубка России в Пути регионов. Представители Премьер-лиги отпраздновали гостевую победу со счётом 2:1. За грозненцев забили Иван Олейников и Владимир Ильин. Тимур Жамалетдинов сократил разрыв в счёте, но на большее футболистов «Волгаря» не хватило.

«Ахмат» пробился в следующий этап нижней части турнирной сетки Кубка России, а «Волгарь» вылетел.

Отметим, что «Ахмат» на текущий момент располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Протокол игры  
Волгарь1:2Ахмат
  28'Олейников Иван (0:1)
  58'Ильин Владимир (0:2)
(1:2) Жамалетдинов Тимур73'  
Смирнов ОлегЗуев ИльяШляков ЕвгенийОбивалин СергейГилязетдинов АртурАнисимов АндрейАтабаев ЭрболПолубояринов ДанилТкачук ДенисЛесников ДмитрийКротов Вячеслав
Запасные: Одоевский ДаниилЖамалетдинов ТимурФольмер КириллКривохижин ЕлисейШайхтдинов ДамирСмирнов ДанилаМартовой ДаниилКосарев КириллШакуро ПавелПавлишин АлексейУшатов Кирилл
Опарин МихаилЧеликович ЯсминГандри НадерЛоват ЛукасШатара МилошУциев РизванКамилов ВладиславГбамбле НенеОлейников ИванИльин ВладимирКовачев Светослав
Запасные: Конате Мохамед IIТимофеев АртёмКамило РейжерсМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяСадулаев ЛечиСемёнов АндрейТодорович ДаркоБогосавац МирославХарин ЕвгенийШелия Гиорги
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