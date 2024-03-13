Талалаев: «Краснодар» позволяет себе в обороне определённые вольности»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Краснодаром» в кубковом матче.

Напомним, подмосковный коллектив одолел «быков» в рамках четвертьфинального матча Кубка России Пути регионов со счетом 2:0.

— Знаем, что они очень любят играть в атаку, но позволяют себе в обороне определенные вольности. Мы старались это реализовать. Два раза получилось, — заявил Талалаев «Спорт-Экспрессу».

Тренер отметил, что у «Химок» было еще два хороших момента, которые не завершились голами.

Напомним, в прошлом году «Химки» выступали в групповом этапе Кубка России, где в шести матчах не одержали ни одной победы и заняли последнее место в таблице.