Деменко: «Игра «Краснодара» - катастрофа, пауза команде очень нужна»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «быков» в кубковом матче против «Химок».

«Мы видим, что после паузы «Краснодар» совсем другой. У команды не получается ничего. «Химки» выиграли и выиграли уверенно, они смотрелись не хуже во всех аспектах игры. У «Краснодара» большие проблемы. Причём нельзя сказать, что они проигрывают, сложа руки. У них какой-то внутренний спад просто. У них сейчас череда неудач, и это обнажает существующую проблему.

Очень хорошо, что сейчас будет небольшая пауза в связи со сборами национальной команды. Пока игра «Краснодара» - катастрофа. Поэтому пауза команде очень нужна. А то такими темпами интрига в чемпионате тоже встанет под вопрос», - сказал Деменко.