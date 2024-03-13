Гинер обратился к болельщикам ЦСКА

В ответном поединке четвертьфинала Кубка России московский ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Президент «армейцев» Евгений Гинер после матча обратился к болельщикам команды.

«На стадионе была невероятная атмосфера! Наши болельщики весь матч гнали команду вперед. Фантастическая поддержка, и, конечно, ребята не могли подвести и выиграли благодаря вам» - приводятся слова руководителя в социальных сетях клуба.

Добавим, что в Российской премьер-лиге ЦСКА набрал 32 балла после 20 туров. Подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице.