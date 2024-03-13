Хосонов: «Химки» могут спокойно дойти до финала и выиграть Кубок России»

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов высказался о победе над «Краснодаром» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению Хосонова, «Химки» заслуженно прошли одного из лидеров РПЛ. Футболист считает, что «красно-чёрные» способны дойти не только до финала турнира, но и выиграть Кубок России.

«В этой победе нет ничего особенного. «Краснодар» — сильная команда, но мы не слабее. Можно спокойно дойти до финала и выиграть Кубок, всё возможно», — приводит слова Хосонова «РБ Спорт».

Напомним, что после поражения от подмосковной команды «Краснодар» объявил об отставке сербского тренера Владимира Ивича.

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.