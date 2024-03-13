Нападающий «Химок» Кирилл Панченко высказался о победе над «Краснодаром» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Напомним, что подмосковный клуб одержал победу со счётом 2:0.

Форвард отметил, что обыгрывать «быков» вдвойне приятно, но дал понять, что его команда отталкивалась от своей игры.

«Хорошо, что ребята бились за победу и заработали проход в следующую стадию кубка. Мы всех поздравляем, особенно болельщиков. Получился хороший футбол, а теперь двигаемся дальше», - приводит слова Панченко Sport24.

Напомним, что подопечные Андрея Талалаева занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги.