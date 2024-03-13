Терехов: «Победили «Краснодар» благодаря концентрации, самоотдаче и реализации своих моментов»

Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе в матче над «Краснодаром» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

- Поделитесь мнением о победе.

- Матч был сложным, потому что южане традиционно показывают хороший футбол. Но «Химки» справились с этой игрой. Поэтому и победили.

- Благодаря чему справились?

- Благодаря концентрации, самоотдаче, поддержке друг друга и реализации своих моментов.

- Удивлены, что «Краснодар» так плохо стартовал весной?

- Не удивлен, потому что не особо следил за этой командой. Когда мы готовились к сопернику, не смотрели на то, удачно он играет или нет. Просто отмечали для себя его сильные и слабые места. Думали о том, как нейтрализовать соперника и как использовать его слабости. В любом случае, это команда очень высокого уровня, которая практически всегда показывает хороший футбол.

- Футбол в исполнении «Краснодара» в матче с «Химками» вряд ли можно назвать хорошим. Согласны?

- Я не хочу говорить об игре соперника, только о нашей. А мы показали неплохой футбол. «Краснодар» и его игра меня не касаются.

- Перед матчем держали в голове возможную серию пенальти?

- Да, мы ее отрабатывали, но надеялись победить в основное время.

Елена Григорьевская