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Кубок России

Исаенко: «Своим голом доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре» эксклюзив

13 Марта 2024 • 10:13 Комментировать
Химки
2:0
Краснодар

Защитник «Химок» Олег Исаенко, забивший второй мяч в ворота «Краснодара» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о победе над «быками».

- Вы являетесь воспитанником «Краснодара». По-особенному настраивались на кубковую игру?

- Да нет, особых чувств не было. Просто приятно сыграть против этой команды. Я перешел из детского футбола во взрослый благодаря «Краснодару». Поэтому было приятно выиграть и мяч забить, как дополнение.

- Были мысли перед игрой, что надо обязательно забить?

- Да нет. Просто появилась возможность на поле, и я ей воспользовался и доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре».

- С кем-то из ребят оттуда общаетесь?

- Да. С парнями моего года, Агкацевым например.

- Удивлены таким плохим стартом «быков»?

- Да. Все-таки уже два тура без побед. Думал, они намного лучше выйдут после зимних сборов. Но получилось так, как получилось. Возможно, на команду давило первое место, или ребята наоборот расслабились. Мне трудно сказать со стороны, что пошло не так.

- Верите, что команда вернется на первую строчку, или «Зенит» ее уже не упустит?

- Конечно, все реально. Одно очко - это не так много. Я бы хотел, чтобы у «быков» получилось это сделать и клуб взял чемпионство. Я за них болею.

- Как относитесь к слухам, что Ивич может уйти в «Спартак»?

- Думаю, сейчас этого не будет. До конца сезона он останется в «Краснодаре». Сильно удивлюсь, если уйдет. Нужна ли команде такая встряска в виде увольнения тренера? Не могу сказать, потому что у меня такого опыта не было.

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- Как оцениваете старт «Химок»?

- На отлично. Мы выиграли два матча в ФНЛ, ничего не пропустили и пять мячей забили. В Кубке тоже прошли дальше и не пропустили мячей. Мы очень много работали на сборах для этого. Это были одни из самых тяжелых сборов в моей жизни.

- В Кубке какие теперь задачи?

- Максимальные. Хотим пройти как можно дальше. Все-таки это отдельный трофей, и хочется за него побороться. Думаю, сил хватит, потому что у нас большая ротация. Хотя главное для нас – это ФНЛ.

- Кого хотели бы получить в соперники на следующей стадии Кубка?

- Для меня чем сильнее соперник – тем лучше. С сильными командами всегда интереснее играть. И больше выкладываешься.

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- «Химки» называют главным фаворитом на выход в РПЛ. Как в команде на это реагируют?

- Это никак не мешает. Стараемся выиграть в каждом матче и не упустить первую строчку. Чувство лидерства даже помогает в какой-то степени.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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