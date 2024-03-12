Панченко: «Матч с «Краснодаром» был знаковым для «Химок», теперь самым интересным вариантом будет «Динамо»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» в матче Кубка России.

- Вы удивлены результатом кубкового матча с «Краснодаром»?

- Не сказал бы, что удивлены. Мы настраивались на эту игру, и ребята провели очень хороший матч. Наша команда играла с большим желанием и заслуженно победили. Да, у «Краснодара» были моменты, но мы тоже не лыком шиты. Все ребята сегодня молодцы, отдали себя полностью на поле и добились выхода в следующую стадию.

- За счет чего удалось одолеть одного из лидеров РПЛ?

- За счет самоотдачи, желания ребят и реализации созданных моментов.

- Вас не удивил «Краснодар» со знаком минус? Наверняка большего ожидали от этого соперника.

- Понятно, что мы разбирали игру южан. А исходим всегда из своей игры.

- Это понятно, но соперник борется за чемпионство, и тут вылет из Кубка России от команды ФНЛ.

- Это их дела. Может недонастроились или еще что-то. Возможно, мы сегодня больше хотели пройти дальше, поэтому выиграли.

- Вы сказали, что «Краснодар» недонастроился. Заметили, что соперник недорабатывает, недобегает и не полностью отдается игре?

- Скорее всего, у них просто не получалось.

- Распыляться на два турнира достаточно тяжело. Тем более, в графике ФНЛ. Готовы играть на более поздних стадиях Кубка и ставить здесь высокие задачи?

- Команда готова ко всему. У нас подобраны хорошие футболисты, есть ротация. В чемпионате мы показываем хорошую игру, и в Кубке надо идти дальше, пока получается.

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- «Химкам» хватит кондиций работать на два фронта?

- Конечно. У нас большая обойма, поэтому многие футболисты получат практику.

- Насколько интересно было соперничать с одним из лидеров нашего футбола?

- Естественно, для нас это был знаковый матч. Когда прошла жеребьевка, и мы увидели «Краснодар», то обрадовались. С хорошей командой всегда приятно играть.

- Будете теперь болеть за «Краснодар» в чемпионате, чтобы «быки» выиграли золото?

- Я болею за «Динамо» и ЦСКА.

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- Как расцениваете шансы «Динамо» на чемпионство?

- Они сейчас играют в хороший футбол, а шансы есть всегда. Поэтому предпочту, чтобы чемпионскую гонку выиграло «Динамо».

- Если «Химки» встретятся с «Динамо» в Кубке России, как это воспримите? Может у вас будет особая мотивация?

- Мотивация у меня всегда одна – чтобы наша команда побеждала. Но это будет самым интересным вариантом для меня в Кубке России.

Елена Григорьевская