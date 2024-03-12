Агкацев: «Паники нет, будем стараться исправлять ситуацию»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете из Кубка России после поражения от «Химок».

- Почему игра с «Химками» не получилась, и вообще старт сезона сложился не лучшим образом?

- Сегодня нас подвела реализация моментов. Хотя возможности для взятия ворот были.

- Были шансы спасти команду от пропущенных мячей?

- Конечно. Шансы спасти ворота всегда есть. В моменте с пенальти я просто не дотянулся до мяча, а в ситуации со вторым голом соперник просто расстрелял ворота.

- Как отнеслись к слухам, что эта игра может стать последней для Владимира Ивича, о чем писали перед матчем?

- Я бы не хотел это комментировать.

- Может, «Краснодару» после вылета из Кубка будет проще бороться за золотые медали в чемпионате, потому что не придется распыляться на два фронта, что всегда непросто?

- Мы хотели в Кубке пройти как можно дальше. Такого не было, чтобы мы несерьезно отнеслись ко встрече с «Химками». Но сегодня, к сожалению, победить не удалось.

- В каком психологическом состоянии находится команда?

- Конечно, когда не побеждаешь, состояние не очень, но мы не раскисаем и готовимся к следующим играм.

- Как относитесь к потере первого места? Насколько команда тяжело это переживает?

- Паники нет. Мы будем стараться исправлять ситуацию.

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Елена Григорьевская