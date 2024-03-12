Кастаньо: «Мы доминировали в течение игры»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался после вылета команды из Кубка России.

12 марта кубанский коллектив проиграл «Химкам» (0:2) в 1/4 финала Кубка России Пути регионов и покинул турнир.

«Мы доминировали в течение игры. В первом тайме могли много забить, но нам не повезло. «Химки» играли от обороны и постоянно оставались за линией мяча», — цитирует Кастаньо «Спорт-Экспресс».

В составе «быков» колумбийский хавбек принял участие только в одной игре, не отметившись голевыми действиями.

Следующий матч «Краснодар» проведет только в конце марта. Соперником команды Владимира Ивича в 22-м туре чемпионата России станет московский «Локомотив».