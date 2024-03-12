Талалаев объяснил лидерство «Химок» в Мелбет-Первой лиге

Подмосковные «Химки» отлично стартовали в весенней части сезона. В рамках Мелбет-Первой лиги клуб вырвался в единоличные лидеры, а вечером вторника выбил «Краснодар» из Кубка России (2:0). Андрей Талалаев, рулевой химчан объяснил, почему его клуб идёт на вершине турнирной таблицы.

«Мы вырвались в лидерство благодаря работе во всём клубе. Не взяли зимой только одного игрока, в остальном селекция отлично сработала. Пресс‑служба тоже преобразилась», - говорит Талалаев телеканалу «Матч ТВ».

Вдобавок Талалаев поблагодарил болельщиков «Химок», которые качественно поддерживают клуб.

«Отвечаем им высоким уровнем игры», - заключил Андрей Викторович.

«Химки» сенсационно выбили «Краснодар» из Кубка России