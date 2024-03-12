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Таранов — о вылете «Краснодара» из Кубка России: «Шокирован результатом»

12 Марта 2024 • 20:49 Комментировать
Химки
2:0
Краснодар

Экс-футболист «Краснодара» Иван Таранов высказался о поражении «быков» от «Химок» в матче Кубка России.

Встреча 1/4 финала Пути регионов завершилась со счетом 2:0 в пользу подмосковного коллектива.

«Честно говоря, я шокирован результатом. Вообще не ожидал, что такое будет», — заявил Таранов «Чемпионату».

По словам эксперта, он ожидал, что «Краснодар» захочет реабилитироваться за неудачные результаты, но, кажется, в команде что-то не так.

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» добрался до финала Кубка России, в котором уступил ЦСКА, а в этом году кубанский коллектив остановился на четвертьфинальной стадии.

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