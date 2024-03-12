​Уткин оценил перспективы «Краснодара» после вылета из Кубка

«Краснодар» вылетел из Кубка России, потерпев поражение от «Химок» (0:2) во вторник вечером. Своими мыслями по поводу перспектив команды Владимира Ивича поделился известный журналист Василий Уткин.

«Вот увидите – «Краснодар» себя найдёт. Важно понимать про нынешний сезон – он продолжает себя искать. Опыт работы с Ивичем, у которого не харизматический, а скептический склад ума – сработает. В смысле борьбы за чемпионство очень интересный чемпионат», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

На текущий момент «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Ивича потеряла лидерство на минувших выходных – в двадцатом туре она проиграла «Ростову» (1:2), а «Зенит» обыграл «Урал» (4:1).