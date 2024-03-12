​Ивич заявил о готовности к увольнению из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил, что он готов к уходу из клуба, если такое решение примут руководители.

Во вторник «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.

«У клуба есть владелец, президент, тренер и футболисты. Решение принимает владелец и президент. Если клуб решит, что мне надо уйти, то окей. Мой контракт рассчитан до конца 2024 года», - сказал Ивич журналистам.

Ранее «Краснодар» потерял лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав только одно очко в двух весенних турах.

Следующий матч «Краснодар» проведёт в конца марта – против «Локомотива» на выезде.

​«Краснодар» не выиграл ни одного из трёх весенних матчей