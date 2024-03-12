Ивич продолжает тонуть: «Химки» сенсационно выбили «Краснодар» из Кубка России

В Кубке России прогремела сенсация. «Химки» выбили «Краснодар», забив по голу в каждом из таймов. Кажется, что будущее наставника «быков» Ивича под вопросом.

Во вторник возобновился розыгрыш Кубка России. В «Пути регионов» «Химки» принимали «Краснодар». Подмосковный клуб в двух весенних матчах Первой лиги одержал две сухие победы и возглавил таблицу. В свою очередь «Краснодар» в рамках Премьер-лиги набрал лишь один балл в двух встречах и опустился с первой на вторую строчку. Очевидно, что обе команды в этом сезоне делают ставку именно на свои чемпионаты, а не на Кубок.

Команды активно начали матч. Сначала Кади получил передачу на ход, прорвался по правому флангу, продавив Терехова, и навесил в центр, откуда Сперцян бил в касание в угол, но получилось не очень сильно, и Обсухов справился. В ответ могли забивать хозяева. Касимов получил передачу на ход, справа ворвался в штрафную и пробил, Агкацев мяч парировал, а Кайо не дал Коряну сыграть на добивании. Затем шанс имели «быки». Баньяц убежал по правому краю, вошёл в штрафную и пробил, но Обухов вновь был начеку.

Постепенно гости завладели инициативой, но темп игры был не слишком высок. Подмосковная команда же действовала аккуратно от обороны. Всё было под контролем, но химчане едва сами себе не привезли гол. Голубович сделал неаккуратную передачу назад, Батчи обыграл вышедшего за пределы штрафной Обухова, но вместо удара решил сделать передачу на Кади, а тот тоже замешкался, и его накрыл Исаенко.

В середине тайма хозяева неожиданно вышли вперёд. Юзепчук прорвался по правому флангу и сделал передачу в центр, а Кастаньо сыграл неудачно, подставив под мяч руку. Судья указал на точку, а Хосонов пробил впритирку со штангой. Тут же хозяева могли увеличить преимущество. Волков потерял мяч в центре поля, Корян сделал передачу налево на Касимова, который убежал в штрафную и бил на исполнение в дальний угол, но Агкацев ворота спас.

«Краснодар» после этого прибавил и создал несколько моментов. Сначала Сперцян слева вошёл в штрафную и бил в дальний угол, но чуть не попал. Затем Волков навесил справа на линию вратарской, Баньяц головой сбросил футбольный снаряд Кордобе, чей удар также не достиг створа. Затем уже сам форвард из радиуса перед штрафной покатил мяч Сперцяну, чей выстрел Обухов парировал. Позже Кади справа издали бил в дальний угол, но вратарь хозяев вновь спас. В итоге на перерыв «Химки» ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма «Краснодар» совершил пару подходов, но это было неопасно, а вот «Химки» свой шанс реализовали. Берковский слева при входе в штрафную обыгрался с Руденко и прострелил в центр на линию вратарской, откуда Исаенко вколотил футбольный снаряд в цель.

Кордоба мог быстро размочить счёт, когда получил мяч на углу вратарской, но пока разворачивался, Обухов успел выйти и сократить угол обстрела, выручив команду. После этого «быки» как-то совсем поникли, и их попытки стали менее опасными. В свою очередь хозяева могли довести счёт до крупного, когда после навеса Терехова головой с угла вратарской бил Голубович, но получилось выше цели.

«Химки» спокойно вели матч к сенсационной победе. Уже в компенсированное время Берковский рванул по левому флангу, сместился в центр и пальнул из-за пределов штрафной, но попал в штангу.

Таким образом, «Химки» пробились в следующий этап Кубка России. Теперь подмосковной команде предстоит домашний матч с соперником, который вылетит из «Пути РПЛ». Встреча состоится в начале апреля. «Краснодар» уходит думать о будущем Ивича.