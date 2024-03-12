«Химки» вынесли «Краснодар» из Пути регионов, продлив серию неудач соперника

Первый кубковый матч 2024 года сразу принёс сенсацию. Лидирующие в Мелбет-Первой лиги «Химки» на своём поле обыграли «Краснодар», который ещё несколько дней назад был на вершине Премьер-лиги. Тимур Касимов с близкого расстояния нанес удар по воротам, но голкипер среагировал. Ответ Михайло Баньяца, и уже другой вратарь ногой парировал. В середине тайма Роман Юзепчук с правого фланга доставил мяч к линии вратарской, а там защитник остановил мяч рукой - пенальти. Хетаг Хосонов с 11 метров поразил левый угол ворот, а кипер не дотянулся - 1:0. Остаток первого тайма прошел в атаках гостей, но мяч летел то мимо, то вратарь его отбивал.

Вторая половина стартовала с еще одного гола «Химок». В контратаке Илья Берковский с левого фланга отдал мяч Олегу Исаенко, который оторвался от опекунов и в упор поразил ворота. Джон Кордоба с разворота бил с нескольких метров, но вратарь Игорь Обухов в который раз выручил. Можно было ожидать финального штурма «Краснодара», но фаворит в этой паре больше ничего не создал. Перед финальным свистком Илья Берковский прорвался к штрафной и стрельнул в перекладину.

2:0, «Химки» вышли в полуфинал кубкового Пути регионов. «Краснодар» сосредоточится на РПЛ.