«Краснодар» пропустил второй гол от «Химок»

«Краснодар» неважно начал новый 2024 год. «Быки» упустили победу над «Рубином» и уступили «Ростову» в матчах Премьер-лиги. Во вторник краснодарская команда близка к ещё одной неудаче. В кубковом матче с «Химками» южане пропустили уже второй гол. На 57-й минуте подмосковные футболисты провели контратаку. Илья Берковский вложил мяч в ногу Олега Исаенко, а тот был точен. Счет стал 2:0.

Напомним, что в Пути регионов проводится по одному матчу между соперниками. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.