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«Химки» обыгрывают «Краснодар» в матче Кубка России после первого тайма

12 Марта 2024 • 18:58 Комментировать
Химки
2:0
Краснодар
2-й тайм

«Краснодар» очень рискует продлить своё печальное начало весенней части сезона. Прямо сейчас в Химках местный одноимённый подмосковный клуб обыгрывает «быков» в Пути регионов Кубка России с минимальным счётом – 1:0. Такие цифры горят на табло на момент перерыва.

Пока что единственным голом в этом матче отметился бывший хавбек московского ЦСКА Хетаг Хосонов. Он реализовал 11-метровый удар на 25-й минуте после того, как Кевин Кастаньо сфолил на Романе Юзепчуке.

Следить за ходом матча в формате поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале. Впереди второй тайм! Напомним, что пока в весенней части сезона у «быков» ничья с «Рубином» и поражение от «Ростова» в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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