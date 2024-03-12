Глушенкову предложили поиграть за команду из Медиалиги

Максим Глушенков, один из наиболее ярких игроков атаки московского «Локомотива», увы, остался без путёвки в сборную России на март. Николай Ларин, бывший директор академии «Чертаново» порассуждал о таком решении Валерия Карпина и предложил для Максима вариант разнообразить футбольный март.

«Если тренер принимает такое решение, то значит, оно правильное. Пока будет пауза, Глушенков может сыграть товарищеский матч за «Чертаново Медиа», - делится Ларин с порталом Metaratings.

Всего у Глушенкова в рамках текущего сезона семь забитых голов и 10 голевых передач в 27 проведённых матчах за «Локо» во всех турнирах.