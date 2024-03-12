«Краснодар» назвал стартовый состав на кубковый матч с «Химками»

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» примет на своём поле «Химки» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Кастаньо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Сафонов (вр), Штепа (вр), Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Виктор Са, Кривцов, Олусегун, Мозес.

Старт поединка между «Химками» и «Краснодаром» запланирован на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, что команды встречаются в Пути регионов, поэтому в этом матче у них нет права на ошибку.