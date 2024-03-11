Тренер «Химок» Талалаев: «В матче с «Краснодаром» выйдет смешанный состав, у кого меньше практики»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) против «Краснодара».

По словам специалиста, в предстоящей игре в составе подмосковной команды выйдут футболисты, получающие мало игровой практики.

«Будут смешанные составы, игроки, у которых меньше практики. Кубковая игра с «Краснодаром» для нас, можно сказать, тестовая. Чтобы посмотреть, что мы можем, чтобы временная удача не застилала глаза», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Матч «Химки» — «Краснодар» состоится завтра, 12 марта. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.