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Тренер «Химок» Талалаев: «В матче с «Краснодаром» выйдет смешанный состав, у кого меньше практики»

11 Марта 2024 • 10:28 Комментировать
Химки
...
Краснодар
12.03 18:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) против «Краснодара».

По словам специалиста, в предстоящей игре в составе подмосковной команды выйдут футболисты, получающие мало игровой практики.

«Будут смешанные составы, игроки, у которых меньше практики. Кубковая игра с «Краснодаром» для нас, можно сказать, тестовая. Чтобы посмотреть, что мы можем, чтобы временная удача не застилала глаза», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Матч «Химки» — «Краснодар» состоится завтра, 12 марта. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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