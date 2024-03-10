Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Два игрока «Динамо» пропустят матч с «Зенитом»

10 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о кадровых проблемах в преддверии ответного поединка против петербургского «Зенита» в рамках ¼ финала Кубка России.

«К сожалению, у нас не будет Карраскаля. Но будет Диего Лаксальт в середине и Фабиан Бальбуэна. Шунина не будет, потому что он заболел. Он не будет готов», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ответный поединок «Зенита» против «Динамо» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 12 марта. В первом матче московский коллектив на своем поле минимально одолел «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Антон Шунин Хорхе Карраскаль Марцел Личка ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
10:59 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Играть за «Динамо» до конца карьеры — почему бы и нет?»
10:50 · Кубок России
Семшов считает, что «Динамо» имеет преимущество перед кубковым матчем с «Зенитом»
10:30 · Кубок России
Два игрока «Динамо» пропустят матч с «Зенитом»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «После матча с «Зенитом» в «Динамо» останется 11 игроков»
09 Марта
22:00 · Кубок России
Шунин не сыграет с «Зенитом»
21:26 · Кубок России
Степашин: Я очень жду победы в Ленинграде над «Зенитом» 1
08 Марта
11:14 · Кубок России
Чавес: «Динамо» ждёт очень сложный матч с «Зенитом»
07 Марта
10:02 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Берковский — о «Краснодаре»: «Ничего сверхъестественно в них нет»
04 Марта
09:25 · Кубок России
Нападающий «Динамо» пропустит матч с «Зенитом»
02 Марта
15:05 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» проведёт ближайшие домашние матчи в Сочи
01 Марта
11:05 · Россия. Премьер-лига
Грулёв высказался о шансах «Динамо» в РПЛ и Кубке России
29 Февраля
16:17 · Кубок России
Салихова оценила формат Кубка России
09:25 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Зенит» — одна из лучших команд России»
26 Февраля
10:34 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ и Кубке России введут эксперимент с VAR
15 Февраля
20:38 · Кубок России
Варатынов заявил, что «Химки» дадут бой «Краснодару»
Все новости