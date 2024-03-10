Два игрока «Динамо» пропустят матч с «Зенитом»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о кадровых проблемах в преддверии ответного поединка против петербургского «Зенита» в рамках ¼ финала Кубка России.
«К сожалению, у нас не будет Карраскаля. Но будет Диего Лаксальт в середине и Фабиан Бальбуэна. Шунина не будет, потому что он заболел. Он не будет готов», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ответный поединок «Зенита» против «Динамо» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 12 марта. В первом матче московский коллектив на своем поле минимально одолел «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.
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