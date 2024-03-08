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Кубок России

Чавес: «Динамо» ждёт очень сложный матч с «Зенитом»

08 Марта 2024 • 11:14 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Луис Чавес высказался о предстоящем ответном поединке против петербургского «Зенита» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Это будет очень сложный матч из-за их качества. Они сделали много приобретений зимой, что также поможет им освежать состав, играя в двух соревнованиях. Но у нас тоже хорошая команда, будем бороться», - передает слова мексиканского полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матче «Динамо» минимально обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Ответная встреча между питерцами и москвичами состоится 12 марта на стадионе в Санкт-Петербурге.

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