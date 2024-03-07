Полузащитник «Химок» Берковский — о «Краснодаре»: «Ничего сверхъестественно в них нет»

Полузащитник «Химок» Илья Берковский поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором подмосковный клуб встретится с «Краснодаром».

Игрок отметил, что команда тренируется каждый день, чтобы пробиться в следующий этап, хочет побороться за победу в национальном Кубке.

«Ничего сверхъестественно в них нет. Мы играли и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». И показали хороший футбол», - приводит слова Берковского «Матч ТВ».

Напомним, что игра между «Химками» и «Краснодаром» состоится во вторник, 12 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.