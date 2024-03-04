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Нападающий «Динамо» пропустит матч с «Зенитом»

04 Марта 2024 • 09:25 Комментировать

Врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении травмированного нападающего команды Муми Нгамалё.

«Нгамале занимается по индивидуальной программе. У нас намечен план лечения. Матч с «Зенитом»? Нет, не восстановится, даже еще не начнет тренироваться в это время с группой», - приводит слова Родионова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний камерунский форвард провел 21 встречу за «Динамо». На его счету три забитых мяча и четыре голевые передачи.

Ответный матч четвертьфинала Кубка России «Зенит» - «Динамо» пройдет на «Газпром Арене» 13 марта. В первой встрече москвичи победили со счетом 1:0.

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