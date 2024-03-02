«СКА-Хабаровск» проведёт ближайшие домашние матчи в Сочи

По техническим причинам «СКА-Хабаровск» не сможет принять предстоящие домашние матчи на своём стадионе. Об этом сообщает официальный сайт хабаровского коллектива.

Источник заявил, что игры против «Сочи» и «Торпедо» состоятся в Сочи на арене «Фишт». Первый матч пройдет 14 марта. Начало встречи четвертьфинала Кубка России Пути регионов запланировано на 15:30 по мск, а второй поединок в рамках Мелбет-Первой лиги против «автозаводцев» будет сыгран 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (мск).

Напомним, после 20 туров «СКА-Хабаровск» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, имея в своей копилке 24 балла.

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