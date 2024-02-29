Салихова оценила формат Кубка России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о текущем формате розыгрыша Кубка России.

Как известно, Кубок России состоит из двух частей сеток. При выбывании из Пути РПЛ в плей-офф команда оказывается в Пути регионов и, таким образом, ещё сохраняет шансы на выигрыш трофея. Салихова считает, что формат даёт преимущество командам из Москвы.

«В новом формате Кубка России сделано всё, чтобы трофей достался команде из Москвы, а Суперкубок - «Зениту, - цитирует Салихову Metaratings.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.