Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Варатынов заявил, что «Химки» дадут бой «Краснодару»

15 Февраля 2024 • 20:38 Комментировать
Химки
...
Краснодар
12.03 18:00

Защитник «Химок» Сергей Варатынов высказался о предстоящем матче плей-офф Кубка России с «Краснодаром».

«Вести Подмосковья» передают слова Варатынова, который заявил, что предстоящий кубковый матч против «Краснодара» станет отличной возможностью порадовать болельщиков «Химок». Футболист отметил, что команда приложит все силы в матче с «быками», но данный поединок будет непростым, ведь «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути регионов между «Химками» и «Краснодаром» пройдет 12 марта. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Сергей Варатынов ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
20:38 · Кубок России
Варатынов заявил, что «Химки» дадут бой «Краснодару»
13 Февраля
16:52 · Кубок России
​«СКА-Хабаровск» просит перенести матч Кубка России на поле «Сочи»
12 Февраля
09:39 · Кубок России
«Ростов» опубликовал новость о Глушакове официально
11 Февраля
20:04 · Кубок России
Зобнин: «Спартак» выиграл Кубок России за счёт болельщиков
08 Февраля
17:30 · Кубок России
Бакаев тратит полмиллиона рублей в месяц на жизнь в ОАЭ
06 Февраля
17:09 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Динамо»? Все мысли будут о «Спартаке»
27 Января
18:29 · Кубок России
​Объявлено расписание матчей Кубка России
13 Января
20:58 · Кубок России
Переноса кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо» не будет
12 Января
21:50 · Кубок России
Новиков поддержал проведение финала Кубка России на стадионе «Лужники»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Ерохин назвал цели «Зенита» на вторую часть нынешнего сезона
11 Января
18:15 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Зенит» будет бороться за Кубок и чемпионство 2
13:58 · Кубок России
​Стало известно, где РФС хочет провести суперфинал Кубка России
06 Января
14:19 · Кубок России
Мелёшин назвал матч с «Пари НН» самым запоминающимся в 2023 году
03 Января
15:35 · Кубок России
​В РФС высказались о выборе стадиона на финал Кубка России
02 Января
18:31 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: У «Спартака» есть шансы на победу в Кубке России
Все новости