Варатынов заявил, что «Химки» дадут бой «Краснодару»

Защитник «Химок» Сергей Варатынов высказался о предстоящем матче плей-офф Кубка России с «Краснодаром».

«Вести Подмосковья» передают слова Варатынова, который заявил, что предстоящий кубковый матч против «Краснодара» станет отличной возможностью порадовать болельщиков «Химок». Футболист отметил, что команда приложит все силы в матче с «быками», но данный поединок будет непростым, ведь «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути регионов между «Химками» и «Краснодаром» пройдет 12 марта. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

