​«СКА-Хабаровск» просит перенести матч Кубка России на поле «Сочи»

В марте возобновится розыгрыш Кубка России. В нижней части сетки, то есть в Пути регионов, лицом к лицу сойдутся «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды должны сыграть в четверг, 14 марта, в Хабаровске. Впрочем, местный клуб направил обращение в Российский футбольный союз с просьбой перенести игру на стадион «Фишт» в Сочи.

Просьба «СКА-Хабаровска» о переносе матча на поле соперника связана с логистическими вопросами.

Стоит сказать, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России.