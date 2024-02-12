Российский полузащитник Денис Глушаков, известный по выступлениям за московский «Спартак» и национальную сборную страны, покинул расположение «Ростова». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «жёлто-синих».

«Денис Глушаков провёл месяц сборов с «Ростовом». Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации клуба.

Напомним, что последним клубом Глушакова был «Спартак» (Кострома).

В прошлом сезоне 37-летний полузащитник выступал за «Пари НН». Полузащитник принял участие в семи матчах Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.