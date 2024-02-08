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Бакаев тратит полмиллиона рублей в месяц на жизнь в ОАЭ

08 Февраля 2024 • 17:30 Комментировать

Вингер «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев поделился информацией, сколько денег в месяц он тратит в ОАЭ.

Напомним, 27-летний футболист выступает за «Аль-Вахду» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Зениту».

«Здесь реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы рублей. Это вообще жесть, сумасшествие! Без походов в дорогие рестораны, без сумасшедшего шопинга уходит где-то 500 тысяч в месяц. На всю семью плюс-минус», — заявил Бакаев на YouTube-канале Nobel.

В текущем сезоне Бакаев принял участие в 12 матчах в футболке «Аль-Вахды», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.
 

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ОАЭ Зелимхан Бакаев Аль-Вахда Мекка ещё теги
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