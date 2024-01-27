​Объявлено расписание матчей Кубка России

В субботу было обнародовано утверждённое расписание матчей плей-офф Кубка России. Всю информацию приводим ниже:
Путь РПЛ
12 марта
20:15 ЦСКА – «Ростов» (первый матч – 1:1)
13 марта
20:15 «Зенит» - «Динамо» (первый матч – 0:1)
14 марта
18:00 «Спартак» - «Оренбург» (первый матч – 0:1)
18:00 «Локомотив» - «Балтика» (первый матч – 2:2)
Путь регионов
12 марта
18:00 «Химки» - «Краснодар»
13 марта
15:30 «Волгарь» - «Ахмат»
18:00 «Родина» - «Урал»
14 марта
12:00 «СКА-Хабаровск» - «Сочи»
Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда обыграла «Краснодар» по пенальти.
Бан пользователя