​Объявлено расписание матчей Кубка России

В субботу было обнародовано утверждённое расписание матчей плей-офф Кубка России. Всю информацию приводим ниже:

Путь РПЛ

12 марта

20:15 ЦСКА – «Ростов» (первый матч – 1:1)

13 марта

20:15 «Зенит» - «Динамо» (первый матч – 0:1)

14 марта

18:00 «Спартак» - «Оренбург» (первый матч – 0:1)

18:00 «Локомотив» - «Балтика» (первый матч – 2:2)

Путь регионов

12 марта

18:00 «Химки» - «Краснодар»

13 марта

15:30 «Волгарь» - «Ахмат»

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18:00 «Родина» - «Урал»

14 марта

12:00 «СКА-Хабаровск» - «Сочи»

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда обыграла «Краснодар» по пенальти.