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Кубок России

Переноса кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо» не будет

13 Января 2024 • 20:58 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо» на февраль.

«Переноса не будет», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее представители столичного клуба заявляли о готовности перенести матч на более ранний срок.

Таким образом, игра состоится 12-14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В первом матче победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0 одержали подопечные Марцела Лички благодаря голу нападающего Фёдора Смолова на 74-й минуте.

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