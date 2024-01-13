Переноса кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо» не будет

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо» на февраль.

«Переноса не будет», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее представители столичного клуба заявляли о готовности перенести матч на более ранний срок.

Таким образом, игра состоится 12-14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В первом матче победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0 одержали подопечные Марцела Лички благодаря голу нападающего Фёдора Смолова на 74-й минуте.