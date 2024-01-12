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Кубок России

Новиков поддержал проведение финала Кубка России на стадионе «Лужники»

12 Января 2024 • 21:50 Комментировать

Бывший вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался о проведении финала Кубка России на стадионе «Лужники».

«Я могу только поддержать эту идею. Раньше все финалы проводились на этом стадионе и матчи сборной тоже. Это была традиция. Всегда собиралось много людей на такие события. Это был настоящий праздник для болельщиков! Почему бы не вернуть такую традицию?» - заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

Также в качестве примера Новиков вспомнил о проведении полуфиналов и финала Кубка Англии на лондонском «Уэмбли».

Напомним, что в пятницу, 12 января, появилась информация о том, что третий год подряд решающий матч Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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