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Кубок России

​Стало известно, где РФС хочет провести суперфинал Кубка России

11 Января 2024 • 13:58 Комментировать

Российский футбольный союз строит планы по проведению финального матча Кубка России. Как сообщает «РБ Спорт», в РФС хотят провести суперфинал турнира в «Лужниках», то есть на главной футбольной арене страны.

Если исполком РФС утвердит «Лужники» в качестве стадиона на суперфинал, то это будет третий кубковый финал на этой арене подряд. В 2022 году в решающей битве за трофей «Спартак» обыграл «Динамо», а в 2023 году ЦСКА взял верх над «Краснодаром».

Стоит сказать, что на суперфинале Кубка России будет работать система Fan ID – это прописано в регламенте турнира.

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