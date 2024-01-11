​Стало известно, где РФС хочет провести суперфинал Кубка России

Российский футбольный союз строит планы по проведению финального матча Кубка России. Как сообщает «РБ Спорт», в РФС хотят провести суперфинал турнира в «Лужниках», то есть на главной футбольной арене страны.

Если исполком РФС утвердит «Лужники» в качестве стадиона на суперфинал, то это будет третий кубковый финал на этой арене подряд. В 2022 году в решающей битве за трофей «Спартак» обыграл «Динамо», а в 2023 году ЦСКА взял верх над «Краснодаром».

Стоит сказать, что на суперфинале Кубка России будет работать система Fan ID – это прописано в регламенте турнира.