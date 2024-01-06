Мелёшин назвал матч с «Пари НН» самым запоминающимся в 2023 году

Нападающий столичного «Спартака» Павел Мелёшин поделился информацией, какой матч стал для него самым запоминающимся по итогам прошлого года.

«Самым запоминающимся для меня матчем в 2023 году стал «Спартак» — «Пари НН» в Кубке России, когда победили 5:4. Отмечу эту игру, потому что я там забил мяч», — цитирует Мелёшина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых один раз смог поразить ворота соперников.

После 18 туров «Спартак» имеет в своей копилке 30 набранных очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.