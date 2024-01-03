​В РФС высказались о выборе стадиона на финал Кубка России

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу выбора стадиона для финала Кубка России.

По словам Митрофанова, стадион на финальный матч будет выбран на заседании исполнительного комитета РФС. В то же время генсек указал на некоторые ключевые критерии.

«Есть очевидные ограничения – на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести. Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне суперфинал Кубка России проходил в «Лужниках». Трофей выиграл ЦСКА, обыгравший «Краснодар» в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей со счётом 1:1.