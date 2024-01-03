Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​В РФС высказались о выборе стадиона на финал Кубка России

03 Января 2024 • 15:35 Комментировать

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу выбора стадиона для финала Кубка России.

По словам Митрофанова, стадион на финальный матч будет выбран на заседании исполнительного комитета РФС. В то же время генсек указал на некоторые ключевые критерии.

«Есть очевидные ограничения – на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести. Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне суперфинал Кубка России проходил в «Лужниках». Трофей выиграл ЦСКА, обыгравший «Краснодар» в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей со счётом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС Максим Митрофанов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
«Зенит» заплатит 5 миллионов евро за бразильца 3
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
15:35 · Кубок России
​В РФС высказались о выборе стадиона на финал Кубка России
02 Января
18:31 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: У «Спартака» есть шансы на победу в Кубке России
27 Декабря
21:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Москвы» рассказал, как Слуцкий привёл на базу комиков
24 Декабря
19:55 · Кубок России
​Уткин предложил переименовать пути в Кубке России по мотивам сериала «Слово пацана» 2
16 Декабря
19:23 · Кубок России
Каряка прокомментировал результат Матча звёзд Кубка России
17:30 · Кубок России
Фигуристка ​Евгения Медведева объяснила, почему не вышла бы играть в футбол 1
17:21 · Кубок России
​Сборная Пути РПЛ выиграла Матч звёзд Кубка России
17:15 · Кубок России
​Карасёв удалил акулу с поля
15 Декабря
10:22 · Кубок России
Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России
13 Декабря
22:26 · Кубок России
Талалаев рассказал, почему ему нравится играть против Ивича
12 Декабря
19:12 · Кубок России
Промес пропустит матч звёзд Кубка России — известна причина
11 Декабря
20:41 · Кубок России
Защитник «Балтики» сделал смелое обещание в случае победы команды в Кубке России
19:12 · Кубок России
​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях
17:17 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в уходящем году
09 Декабря
14:33 · Кубок России
Промес и Акинфеев пропали из заявки на матч звёзд Кубка России
Все новости