​Уткин предложил переименовать пути в Кубке России по мотивам сериала «Слово пацана»

Известный журналист Василий Уткин вдохновился популярным сериалом «Слово пацана» и предложил переименовать турнирные пути в Кубке России.

«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой – путь чушпанов», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как известно, в настоящий момент в Кубке России есть Путь РПЛ и Путь регионов. Турнир продолжится после зимних каникул – в марте. Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей.