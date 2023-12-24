Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Уткин предложил переименовать пути в Кубке России по мотивам сериала «Слово пацана»

24 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать (2)

Известный журналист Василий Уткин вдохновился популярным сериалом «Слово пацана» и предложил переименовать турнирные пути в Кубке России.

«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой – путь чушпанов», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как известно, в настоящий момент в Кубке России есть Путь РПЛ и Путь регионов. Турнир продолжится после зимних каникул – в марте. Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Антидыня
24 Декабря 2023 в 20:52
Я тоже, в отличие от Васи, эту муть не смотрю. А "припухшему" Васе с его любительским фк только "путь кругляков" посоветую)
ингерман
24 Декабря 2023 в 20:09
ай как грица я енту муйню не сматрел но предлаженье ути привествую.. кхе-кхе.. )))
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
19:55 · Кубок России
​Уткин предложил переименовать пути в Кубке России по мотивам сериала «Слово пацана» 2
16 Декабря
19:23 · Кубок России
Каряка прокомментировал результат Матча звёзд Кубка России
17:30 · Кубок России
Фигуристка ​Евгения Медведева объяснила, почему не вышла бы играть в футбол 1
17:21 · Кубок России
​Сборная Пути РПЛ выиграла Матч звёзд Кубка России
17:15 · Кубок России
​Карасёв удалил акулу с поля
15 Декабря
10:22 · Кубок России
Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России
13 Декабря
22:26 · Кубок России
Талалаев рассказал, почему ему нравится играть против Ивича
12 Декабря
19:12 · Кубок России
Промес пропустит матч звёзд Кубка России — известна причина
11 Декабря
20:41 · Кубок России
Защитник «Балтики» сделал смелое обещание в случае победы команды в Кубке России
19:12 · Кубок России
​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях
17:17 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в уходящем году
09 Декабря
14:33 · Кубок России
Промес и Акинфеев пропали из заявки на матч звёзд Кубка России
08 Декабря
20:18 · Кубок России
В РФС заявили, что Кукуян ошибочно удалил Карраскаля в Кубке России официально
17:35 · Кубок России
Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России
07 Декабря
15:26 · Кубок России
​Удаление Мойзеса осталось в силе
Все новости