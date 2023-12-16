Каряка прокомментировал результат Матча звёзд Кубка России

Главный тренер медийной команды «Родина Медиа» Анлрей Каряка высказался о прошедшем матче звёзд Кубка России. Напомним, что сборная Пути РПЛ переиграла сборную Пути регионов со счётом 9:7.

Специалист отметил, что идея удалась, ведь все видели, что был полный зал болельщиков, поэтому все должны быть довольны.

«Я принимал участие как тренер и почти ничего не делал, но мне понравилось. В первую очередь это шоу. Ни в коем случае не могу назвать данное мероприятие клоунадой», - приводит слова Каряки RT.

Напомним, что Каряка был наставником сборной Пути регионов вместе с Дмитрием Кузнецовым (2DROTS) и Вадимом Евсеевым («Енисей»).