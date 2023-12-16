Фигуристка ​Евгения Медведева объяснила, почему не вышла бы играть в футбол

Известная фигуристка Евгения Медведева побывала на Матче звёзд Кубка России, который проходил в субботу. Медведева рассказала, почему не поучаствовала бы в таком матче.

По словам Медведевой, она не вышла бы на поле, потому что является фигуристкой.

Стоит сказать, что Евгения Медведева является болельщицей московского «Динамо».

Напомним, что в Матче звёзд Кубка России сборная Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов со счётом 9:7.

В российском футболе недавно наступило зимнее межсезонье. Если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги, то первое место там занимает «Краснодар» (38 очков). Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а третьим – «Динамо» (32 очка).