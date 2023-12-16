​Сборная Пути РПЛ выиграла Матч звёзд Кубка России

В субботу состоялся Матч звёзд Кубка России, в котором играли сборная Пути РПЛ и сборная Пути регионов. Игра проходила в формате «пять на пять», и после финального свистка на табло остался гореть счёт 9:7 – команда Пути РПЛ выиграла.

При этом по факту, по количеству голов, счёт был более крупным – 9:5. Дело в том, что последние два гола команда Пути регионов забила красным мячом. По регламенту этого выставочного матча гол таким мячом засчитывался за два.

Напомним, что по ходу игры арбитр Сергей Карасёв показал красную карточку акуле.