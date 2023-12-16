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​Сборная Пути РПЛ выиграла Матч звёзд Кубка России

16 Декабря 2023 • 17:21 Комментировать
Сборная Пути РПЛ
9:7
Сборная Пути регионов
окончен

В субботу состоялся Матч звёзд Кубка России, в котором играли сборная Пути РПЛ и сборная Пути регионов. Игра проходила в формате «пять на пять», и после финального свистка на табло остался гореть счёт 9:7 – команда Пути РПЛ выиграла.

При этом по факту, по количеству голов, счёт был более крупным – 9:5. Дело в том, что последние два гола команда Пути регионов забила красным мячом. По регламенту этого выставочного матча гол таким мячом засчитывался за два.

Напомним, что по ходу игры арбитр Сергей Карасёв показал красную карточку акуле.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сборная Пути РПЛ9:7Сборная Пути регионов
Фролов ЕвгенийХотулёв ДанилаКруговой ДанилТикнизян НаирМаляров КириллКривцов НикитаИшков ИльяПиняев СергейБезруков РусланМаксимов МаксимМелкадзе Георгий
Запасные: Севикян ЭдгарМедведев Никита
Кавешников АртёмВазитдинов РустамБабич НикитаМарухин ВладимирПоликарпов Артём (POLIKARP)Лопатин ДаниилТигиев ДзамболатКудряшов ПавелВеликородный ДмитрийНахушев КантемирНикитин Андрей Вадимович
Запасные: Наговицин ДаниилМаменко АлександрГасилин Алексей
16 декабря.

 

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