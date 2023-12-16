​Карасёв удалил акулу с поля

В субботу проходит Матч звёзд Кубка России, в котором сборная Пути РПЛ играет против сборной Пути регионов. По ходу этой игры, проходящей в формате «пять на пять», на площадку вышел человек в костюме акулы. Маскот пытался забить гол, но лишь получил красную карточку от арбитра Сергея Карасёва.

Следить за развитием событий в Матче звёзд можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что футбольный сезон в России недавно ушёл на зимние каникулы. Лидером Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар».