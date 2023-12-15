Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России

Кирилл Терёшин, который является директором департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, высказался об особенностях предстоящего Матча звезд Кубка России.

«Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков. Будет много шуток и самоиронии. Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Быстрова, Кириленко и Евсеева», - приводит слова Терёшина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоится в субботу, 16 декабря, на Live Arene в Сколкове. В этом противостоянии силами померяются сборные Пути РПЛ и Пути регионов. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.